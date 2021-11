Villes en Scène > Cirque « Respire » Saint-Hilaire-du-Harcouët, 25 janvier 2022, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Villes en Scène > Cirque « Respire » Saint-Hilaire-du-Harcouët

2022-01-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-25

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Saint-Hilaire-du-Harcouët

Compagnie Circoncentrique

Humour, poésie, émotion, technique, originalité, virtuosité pour un spectacle qui tourne rond !

Respire est une aventure tout en rondeur menée tambour battant par deux acrobates qui défient les lois de la gravité. En guise de fil rouge subtil, leur respiration fragile les relie au public, transmet leurs émotions. Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration, ils interagissent et se répondent dans un mouvement cyclique soutenu par les touches du piano de Léa Petra.

Ronde encore, la roue Cyr entraîne en d’envoûtantes rotations. Des balles sautent, s’immobilisent et puis rebondissent dans les mains du jongleur à la fois créateur et victime de leur mouvement. Une boule, douce et ronde les emporte dans un jonglerie poétique et pleine d’humour, où l’acrobate est lancé, porté, roulé par son propre objet, à la recherche d’une impossible stabilité…

Tout public, à partir de 6 ans – durée : 55mn

Réservation : 02 33 79 38 70

+33 2 33 79 38 70

Saint-Hilaire-du-Harcouët

