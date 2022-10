Villes en scène > ciné-concert « L’homme qui plantait des arbres » Brécey, 10 janvier 2023, Brécey.

Espace culturel Brécey Manche

2023-01-10 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-10

Brécey

Manche

Orchestre Régional de Normandie.

L’Homme qui plantait des arbres est une nouvelle écrite en 1953 par l’écrivain français Jean Giono pour « faire aimer à planter des arbres », selon ses termes. Elle est aujourd’hui considérée comme un manifeste à part entière de la cause écologiste. La nouvelle est également une ode au travail, à l’opiniâtreté, à la patience, à l’humilité, et à la ruralité. Elle est aussi reconnue comme une œuvre majeure de la littérature d’enfance et de jeunesse. Habitué des projets pluridisciplinaires et particulièrement sensible aux œuvres picturales et cinématographiques, Marc-Olivier Dupin s’est vu confier par l’Orchestre de Normandie l’écriture d’une nouvelle partition sur ce film emblématique. L’Orchestre de Normandie crée ainsi un ciné-concert en petit effectif pour donner à voir et à entendre une œuvre écologiste, humaniste et politique.

A partir de 8 ans – durée : 45 mn.

+33 2 33 90 56 05

Brécey

