« Black boy » (spectacle) Saint-Sauveur-le-Vicomte, 7 décembre 2021

Villes en Scène > « Black boy » (spectacle) Place Auguste Cousin Cinéma Salle Normandy Saint-Sauveur-le-Vicomte

2021-12-07 20:30:00

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Spectacle « Black boy » – concert spectacle dessiné – d’après Richard Wright par le théâtre du mantois.

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir sur ses conditions de vie. Richard Wright y raconte son enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début du XXe siècle. Confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture… L’adaptation originale du Théâtre du Mantois mêle sur scène un comédien, un musicien et un illustrateur de bande dessinée : plus qu’un simple conte musical, ce spectacle à la croisée de trois arts donne à entendre, voir et partager ce récit aussi mythique que bouleversant. Une triple performance qui ne laisse personne indifférent.

A partir de 12 ans.

Durée : 1h15.

+33 2 33 95 88 80

