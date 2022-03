Villes de demain : innovations d’Europe du Nord, 1 janvier 2022, .

Date et horaire exacts : Du samedi 01 janvier 2022 au jeudi 30 juin 2022 :

gratuit

En partenariat avec les Ambassades de Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Pays-Bas, Suède et les bibliothèques de la Ville de Paris

Les villes d’Europe du Nord ont la réputation d’être attrayantes et de laisser aux citoyens un espace et une liberté d’initiative relativement importants. Les Pays-Bas, la Norvège, l’Islande, la Suède, la Finlande et le Danemark obtiennent régulièrement des scores élevés dans l’indice annuel du bonheur mondial des Nations Unies, et le bien-être relatif des villes de ces pays contribue certainement à ce classement élevé.

Qu’est-ce qui rend la ville si particulière en tant que lieu de rencontre de personnes et des idées et comment les villes se distinguent-elles les unes des autres de manière positive ? À l’initiative conjointe des ambassades de ces pays d’Europe du Nord, ce cycle de rencontres a pour but de répondre à ces questions autour de cas spécifiques de villes et d’initiatives nouvelles.

En partenariat avec les bibliothèques de la Ville de Paris, ces conférences sont ouvertes à tous de janvier à juin 2022. Sur réservation : www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50.

