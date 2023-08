Festival PALMA Villes de Caen et de Mondeville Caen, 20 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Depuis 2016, Palma crée des rencontres inattendues aux pieds des murs ou dans des lieux méconnus des villes de Caen et Mondeville, en proposant au public de découvrir des œuvres artistiques originales. Ainsi ce ne sont pas moins d’une centaine d’artistes qui ont été accueillis au cours de ces huit dernières années, issus de disciplines variées telles que l’urbanisme, la sociologie, la musique, l’ethnographie, l’architecture, la peinture, la photographie ou la botanique.

Cette année encore, pour sa 7e édition, Palma vous propose une exploration spectaculaire et inattendue de la ville. Du 20 au 24 septembre, vous pourrez découvrir la fresque de l’artiste américain Momo, les peintures murales des serbes Sobekcis ou des français Alfe et Totipote, visiter l’installation immersive d’Edith Gallot, créer une fresque collective avec Germain Ipin, participer à des ateliers, pédaler à la découverte des œuvres, danser aux sons de Forever Pavot, Rouperou, Tukan, Özgür, Claptrap, Radio Hito, Matt Elliott ou Melaine Dalibert….

Vendredi 2023-09-20 fin : 2023-09-24

Villes de Caen et de Mondeville

Caen 14000 Calvados Normandie



Since 2016, Palma has been creating unexpected encounters at the foot of the walls or in little-known places in the cities of Caen and Mondeville, offering the public the chance to discover original artistic works. Over the past eight years, no fewer than a hundred artists have taken part, from disciplines as varied as urban planning, sociology, music, ethnography, architecture, painting, photography and botany.

Once again this year, for its 7th edition, Palma offers a spectacular and unexpected exploration of the city. From September 20 to 24, you can discover the fresco by American artist Momo, the murals by Serbian artist Sobekcis or French artists Alfe and Totipote, visit Edith Gallot?s immersive installation, create a collective fresco with Germain Ipin, take part in workshops, pedal your way through the works, dance to the sounds of Forever Pavot, Rouperou, Tukan, Özgür, Claptrap, Radio Hito, Matt Elliott or Melaine Dalibert?

Desde 2016, Palma crea encuentros inesperados al pie de las murallas o en lugares poco conocidos de las ciudades de Caen y Mondeville, ofreciendo al público la posibilidad de descubrir obras artísticas originales. En los últimos ocho años han participado no menos de un centenar de artistas procedentes de disciplinas tan diversas como el urbanismo, la sociología, la música, la etnografía, la arquitectura, la pintura, la fotografía o la botánica.

Un año más, en su 7ª edición, Palma ofrece una exploración espectacular e inesperada de la ciudad. Del 20 al 24 de septiembre, podrá descubrir el fresco del artista estadounidense Momo, los murales del serbio Sobekcis o de los franceses Alfe y Totipote, visitar la instalación inmersiva de Edith Gallot, crear un fresco colectivo con Germain Ipin, participar en talleres, descubrir las obras en bicicleta, bailar al son de Forever Pavot, Rouperou, Tukan, Özgür, Claptrap, Radio Hito, Matt Elliott o Melaine Dalibert?

Seit 2016 schafft Palma unerwartete Begegnungen am Fuße von Mauern oder an unbekannten Orten in den Städten Caen und Mondeville, indem es dem Publikum die Möglichkeit bietet, originelle künstlerische Werke zu entdecken. In den letzten acht Jahren wurden nicht weniger als 100 Künstler aus verschiedenen Disziplinen wie Stadtplanung, Soziologie, Musik, Ethnografie, Architektur, Malerei, Fotografie und Botanik eingeladen.

Auch in diesem Jahr, bei der siebten Ausgabe, bietet Palma Ihnen eine spektakuläre und unerwartete Erkundung der Stadt. 24. September können Sie das Wandgemälde des amerikanischen Künstlers Momo, die Wandmalereien der serbischen Künstler Sobekcis und der Franzosen Alfe und Totipote entdecken, die immersive Installation von Edith Gallot besichtigen, ein kollektives Wandgemälde mit Germain Ipin kreieren, an Workshops teilnehmen, die Werke mit dem Fahrrad erkunden, zu den Klängen von Forever Pavot, Rouperou, Tukan, Özgür, Claptrap, Radio Hito, Matt Elliott oder Melaine Dalibert tanzen?

