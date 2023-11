Formation au récit positif par Villes au Carré et Territoires Audacieux Villes au Carré Tours, 19 décembre 2023, Tours.

Cette formation souhaite vous permettre de réfléchir à l’image de votre initiative, de vos projets. Car la mobilisation citoyenne passe aussi par la manière dont chaque initiative est perçue. C’est particulièrement vrai à l’échelle des collectivités publiques. Les techniques du récit positif vont permettre aux citoyens de s’imaginer « faire territoire ».

Ensemble, nous allons découvrir quelles sont les différentes techniques de récit. Autant sur le plan technique (écriture, podcast, vidéo…) que sur la manière :

Comment valoriser sans tomber dans la communication ?

Comment bien réussir le story-telling de mon initiative afin de valoriser le

travail des équipes ?

La formation ne sera pas que théorique puisqu’elle sera également l’occasion pour vous redéfinir sur six mois le récit de votre projet.

Durée : étalement sur 6 mois

Dates : décembre 2023 à juin 2024 // Première séance le 19 décembre 2023

Type de formation : 3 journées en présentiel // 4 demi-journées en distanciel // Formation pratique et théorique

Intervenants : Journalistes de Territoires Audacieux et Élisabeth Richez de Villes au Carré

Pré-requis

Avant la première séance, chaque participant réfléchira à un sujet ou à un projet sur lequel il souhaite faire avancer son récit. Les exercices pratiques de la formation porteront sur ce choix.

Villes au Carré : Élisabeth Richez // elisabeth.richez@villesaucarre.org

Territoires Audacieux : Baptiste Gapenne // baptiste@territoires-audacieux.fr

