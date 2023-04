Singeries à Villerville 40 rue du Général Leclerc, 11 août 2023, Villerville.

Partez à la découverte de Villerville, un village de pêcheurs accroché aux falaises des Roches noires, dont la vie est rythmée par les marées. De nombreuses expériences ludiques et sensorielles vous attendent pour découvrir en famille ce village de façon immersive grâce à plusieurs jeux tout le long du parcours.

Prévoir des bottes ou des chaussures de plage..

2023-08-11 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-11 . .

40 rue du Général Leclerc Villerville Tourisme

Villerville 14113 Calvados Normandie



Discover Villerville, a fishing village clinging to the cliffs of the Roches noires, whose life is punctuated by the tides. Many fun and sensory experiences await you to discover this village with your family in an immersive way thanks to several games along the way

Bring boots or beach shoes.

Descubra Villerville, un pueblo de pescadores aferrado a los acantilados de las Roches noires, cuya vida está marcada por las mareas. Le esperan numerosas experiencias lúdicas y sensoriales para descubrir este pueblo en familia de forma inmersiva gracias a varios juegos a lo largo de todo el recorrido.

Traiga botas o calzado de playa.

Entdecken Sie Villerville, ein Fischerdorf, das sich an die Klippen der Roches noires klammert und dessen Leben von den Gezeiten bestimmt wird. Es erwarten Sie zahlreiche spielerische und sensorische Erfahrungen, um mit der ganzen Familie dieses Dorf auf immersive Weise zu entdecken, dank mehrerer Spiele entlang des Parcours.

Bringen Sie Stiefel oder Strandschuhe mit.

