Lecture de contes pour enfants 3 Rue de Landal, 19 avril 2023, Villerville.

L’association Lire et faire lire (fondée par Alexandre Jardin pour développer le goût de la lecture chez les enfants) propose deux séances de lecture de contes à voix haute destinées aux enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte..

2023-04-19 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-19 15:30:00. .

3 Rue de Landal Salle annexe à la bibliothèque

Villerville 14113 Calvados Normandie



The association Lire et faire lire (founded by Alexandre Jardin to develop a taste for reading in children) offers two sessions of reading tales aloud for children aged 3 to 10, accompanied by an adult.

La asociación Lire et faire lire (fundada por Alexandre Jardin para desarrollar el gusto por la lectura en los niños) propone dos sesiones de cuentacuentos para niños de 3 a 10 años, acompañados de un adulto.

Der Verein Lire et faire lire (gegründet von Alexandre Jardin, um bei Kindern die Lust am Lesen zu fördern) bietet zwei Märchenvorlesestunden für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen an.

