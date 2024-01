Mercredi nature initiation à la photo nature Villerville, mercredi 23 octobre 2024.

Mercredi nature initiation à la photo nature Villerville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-23 10:00:00

fin : 2024-10-23 12:30:00

Entre observation et contemplation le guide nature de la Maison de l’Estuaire vous fera découvrir, en famille, la plage de Villerville avec un regard nouveau. Les lumières changeantes d’une matinée automnale, conjuguées à l’activité de la faune, annoncent de belle prises de vue. Munis de votre appareil photo arpentez cet espace remarquable pour une exploration naturaliste et apprenez quelques techniques et astuces pour réussir de belles photos de nature et de paysages.

(2-4km/2h30) Niveau 1

.

Place du Lavoir

Villerville 14113 Calvados Normandie communication@maisondelestuaire.org



