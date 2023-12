VILLAGE DE NOËL Villerupt Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-21

fin : 2023-12-23 Rencontrez le Père Noël dans son village éphémère installé sur le mail urbain.

Animations et petite restauration.

Le 23 décembre, feu d’artifice à 18h (au-dessus du mur alvéolé)..

