Villers-sur-Saulnot Journées nationales de spéléologie en Haute Saône Villers sur Saulnot 70400 Villers-sur-Saulnot, 1 juillet 2023, Villers-sur-Saulnot. Journées nationales de spéléologie en Haute Saône 1 et 2 juillet Villers sur Saulnot 70400 Entrée libre et sans inscription Le comité départemental de spéléologie de Haute-Saône vous invite a découvrir ses merveilles souterraines à la baume de Gonvillars. Les départs s’efectueront dès qu’un groupe de 8 personnes est constitué. Nous ne prétons pas de combinaisons, juste un casque avec de la lumière. S’habiller de vêtements confortables qui ne craignent pas les salissures et des bottes (surtout pour les petits) ou de bonnes chaussures, des gants de jardin si vous détestez mettre les mains sur la boue. Pensez à prendre une tenue de rechange complète. Il y a un parcours d’enigmes pour les enfants autour de la spéléologie, en surface ,pour patienter. Bien suivre les panneaux dans Villers sur Saulnot pour trouver le parking et le point de départ. Villers sur Saulnot 70400 Baume de Gonvillars Villers-sur-Saulnot 70400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « veronicolivier@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T13:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

spéléologie famille Grotte de Gonvillars, Photographie Romain VENOT Détails Catégories d'Évènement: Doubs, Villers-sur-Saulnot Age min 5 Age max 99

