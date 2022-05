Festival des Nouveaux Talents et Invités de VILLERS SUR MER, musique de chambre, 30ème édition! Salle panoramique du Casino, vue imprenable sur mer, VILLERS SUR MER (14640), 16 août 2020 18:00, Villers-sur-Mer.

16 – 22 août 2020 Sur place 12€ le concert plein tarif, 9€ tarif réduit enfants et étudiants, 70€ l’abonnement 7 concerts. Ventes sur place, préventes dans les Bureaux d’Information Touristique InDeauville et en ligne sur www.indeauville.fr 0231870118, info@indeauville.fr

Fort de son succès, le Festival des Nouveaux Talents & Invités se positionne en tant que la signature de la musique de chambre sur la Côte Fleurie.

Autour de 7 concerts d’excellence magnifiés par la présentation des artistes-musiciens eux-mêmes, ce Festival estival sera festif lors de cette 30ème édition! Car en plus de rendre encore et toujours la « Grande Musique de répertoire » accessible à tous, notamment en se laissant le droit de se mêler de temps à autre à l’influence jazz ou tango,… cet événement-phare agit pour la démocratisation de la culture. Et nous vous convions cet été à fêter aussi ses 30 ans!

J’y invite les « jeunes talents » professionnels de la musique, et de plus en plus fréquemment des musiciens nommés aux Victoires de la musique; tous ces artistes ont plaisir à rencontrer leur public après la performance.

Grâce au soutien de la Municipalité, du Conseil Départemental et de nos partenaires, nous vous proposons un abonnement à un tarif exceptionnel… Quelle chance!

Venez assouvir vos envies d’œuvres incontournables à découvrir ou à redécouvrir grâce à des artistes de renommée internationale pour un embarquement unique dans l’ambiance si particulière de Villers sur mer!

Rendez-vous du 16 au 22 août (comme chaque été), les meilleurs Artistes du moment, d’ici et du monde entier, vous combleront pour votre plus grand plaisir! »

Informations complémentaires:

Nos Chers Abonnés ont pour privilège le coupe-file, les premiers rangs réservés, le vote pour leur ensemble préféré qui reviendra en concert d’ouverture du Festival suivant ainsi que les places réservées en cas de concert complet.

A noter:

Pas de verre de l’amitié cette année en fin de concert pour éviter les rassemblements.

Le port du masque est obligatoire pour votre arrivée dans la salle, une fois assis, vous pourrez retirer votre masque.

La distanciation sociale est assurée dans la salle.

Pour information, nous affichons pratiquement complet chaque soir…

Etant donné les temps qui courent, le succès est donc de taille.

Je me permets donc d’inviter les meilleurs du moment…

Ceci s’explique en ce sens que le Festival des Nouveaux Talents, initialement créé pour promouvoir uniquement des jeunes a évolué depuis ces dernières années.

Sur mon invitation, ces Solistes Internationaux (“anciens nouveaux talents”, souvent Victoires de la Musique, mais je continue de soutenir également de nouveaux talents) ont accepté, liste non exhaustive:

– PIANO : François DUMONT, David BISMUTH et Maxime ZECCHINI (prix des Abonnés du Public), Sélim MAZARI, Duo SOLOT,…

– CLAVECIN : Jean RONDEAU,…

– VIOLON : Stéphanie-Marie DEGAND, Laurent KORCIA, Hildegarde FESNEAU,…

– VIOLONCELLE : Edgar MOREAU, Xavier PHILLIPS (lors de 3 éditions déjà),…

– TROMPETTE : Romain LELEU,…

– GUITARE : Emmanuel ROSSFELDER,…

– CLARINETTE : Pierre GÉNISSON,…

– ACCORDÉON : Dimitri BOUCLIER (lauréat Fondation Banque Populaire), Félicien BRUT,…

– HARPE : Marielle NORDMANN,…

– Trio ZADIG, Quatuor VARÈSE,…

– RÉCITANT : Patrick POIVRE D’ARVOR,…

– …

Dimanche 16 août 2020: Manon Galy, Maxime Quennesson & Jorge Gonzalez Buajasan

Trio Zeliha, violon, violoncelle et piano

Concert d’ouverture

PROGRAMME:

– Dvorak

– Fauré

– Shostakovitch

Lundi 17 août 2020: Yseult Jolt & Domingos Costa

Récital 4 mains au Piano

Concours Grieg à Oslo et Lauréats de la Fondation Yehudi Menuhin

PROGRAMME:

Johannes Brahms 1833-1897 : 16 Valses opus 39 pour piano à quatre mains

Ludwig van Beethoven 1770-1828 : Variations sur un thème du Comte de Waldstein WoO 67

Claude Debussy 1862-1918 : La Mer – Trois esquisses symphoniques

1 . De l’aube à midi sur la mer 2 . Jeux de vagues 3 . Dialogue du vent et de la mer

Transcription pour piano à quatre mains C. Debussy

Maurice Ravel 1875-1937 : La Valse – Poème chorégraphique pour orchestre

Transcription pour piano à quatre mains L. Garban

Mardi 18 août 2020: Pierre-Yves Hodique & Edgar Moreau

Piano et violoncelle

Victoire x2 de la Musique

PROGRAMME:

Beethoven : 2ème sonate en sol mineur, opus 5

Grieg : Sonate en la mineur, opus 36

Saint-Saëns : Mon coeur s’ouvre à ta voix

Paganini : Variations sur la corde la

Mercredi 19 août 2020: Yeon-Min Park

Récital au piano

Lauréate du Concours International de Piano de Lyon 2019 PARTENARIAT

PROGRAMME:

Beethoven : Bagatelles opus 126

Koechlin : 4 nouvelles sonatines pour piano opus 87

Nouvelle sonatine No. 1

Liszt : Sonate in si mineur, S.178

Jeudi 20 aout 2020: Carmela Delgado, Lucas Eubel Frontini & Ivo De Greef

Trio Tangophonics, bandonéon, contrebasse et piano

Tango!

PROGRAMME:

Agustin Bardi : QUE NOCHE

Julio De CARO : El ARANQUE

Alfredo Gobbi : EL ANDARIEGO

Piazzolla : MILONGA DEL ANGEL

Gustavo Beytelman : TRAVESIA

Gandini : NOSTALGIA

Leopoldo Federico : DE TAL PALO

Piazzolla : VERANO PORTENO

Piazzolla : CONTRA MILONGA A LA FUNERALA

Juan dios de Filiberto : YO TE BENDIGO

Sonia Posseti : BAILARINA

Vendredi 21 août 2020: Camille Fonteneau, Raphaël Jouan & Alexis Gournel

Trio Hélios, violon, violoncelle et piano

Ensemble ECMA (European Chamber Music Academy)

Lauréat de nombreux concours internationaux

PROGRAMME:

Brahms : 2ème trio opus 87

Saint-Saëns : 1er trio opus 18

Samedi 22 août 2020: Vanessa Benelli Mosell

Récital au piano

Concert de clôture

PROGRAMME:

Beethoven : 1ère sonate opus 31

Medtner : Extraits Fairy Tales : opus 20 n.1

Extraits Forgotten Melodies : opus 38 n.6

Ravel : Le Tombeau de Couperin

