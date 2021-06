Villers-sur-Mer église Saint Martin à Villers sur Mer Calvados, Villers-sur-Mer Concert Orgue et Piano Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Concert exceptionnel Orgue et Piano par les Tuyaux à Cordes le vendredi 30 juilletà 20h30 en l’église Saint-Martin de Villers sur Mer. Œuvres de Haendel, Mozart, Glück, Offenbach… Concert Orgue et Piano par les Tuyaux à Cordes le vendredi 30 juilletà 20h30 en l’église Saint-Martin de Villers sur Mer. Œuvres de Haendel, Mozart, Glück, Offenbach… Les Tuyaux à Cordes composé de Marie-Brigitte Gries, pianiste et de Fabien Chavrot, organiste, vous propose dans le cadre de leur tournée 2021, un concert exceptionnel mêlant des duos piano et orgue mais aussi des œuvres solistes ainsi que des pièces en quatre mains au piano. Le jeu de l’organiste sera projeté sur grand écran afin de permettre a tous de profiter du jeu des deux musiciens simultanément Un programme varié et adapté à tous, petits et grands. Venez profitez de l’acoustique exceptionnelle de l’église Saint-Martin et de son grand-orgue! Libre participation aux frais Pour plus d’informations et pour les autres dates de la tournée 2021 : www.lestuyauxacordes.com église Saint Martin à Villers sur Mer rue de la comtesse de Béarn 14640 Villers sur Mer 14640 Villers-sur-Mer Calvados vendredi 30 juillet – 20h30 à 21h45

