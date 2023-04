Exposition : Ateliers Villers Accueil 26 rue du Général de Gaulle, 29 juin 2023, Villers-sur-Mer.

L’association Villers Accueil présente son exposition annuelle. Une exposition-vente des travaux réalisés par le soin des adhérents de l’association.

Villers Accueil est une association socioculturelle qui offre une diversité d’activités importantes. Elle exposera au Villare pour faire découvrir son panel d’activités, et pourquoi pas, donner envie de participer.

Au programme : peinture, broderie, couture, dentelle, tricot, vitrail, verre craquelé, cartonnage, patchwork.

Fermé lundi et dimanche..

Vendredi 2023-06-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-04 12:00:00. .

26 rue du Général de Gaulle Le Villare

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



The association Villers Accueil presents its annual exhibition. An exhibition-sale of the works realized by the care of the members of the association.

Villers Accueil is a socio-cultural association which offers a diversity of important activities. It will exhibit at the Villare to make discover its panel of activities, and why not, to give desire to participate! On the program for the year: billiards, embroidery, literary café, cardboard, glass cracking, sewing, bobbin lace, genealogy, patchwork, painting, walks, scrabble, scrapbooking, knitting, stained glass. All these hobbies are possible thanks to the availability of the volunteers who run the workshops and manage the association.

Closed on Monday and Sunday.

La asociación Villers Accueil presenta su exposición anual. Exposición y venta de obras realizadas por los miembros de la asociación.

Villers Accueil es una asociación sociocultural que ofrece un amplio abanico de actividades. Expondrá en el Villare para dar a conocer su oferta de actividades y, por qué no, para animar a la gente a participar.

En el programa: pintura, bordado, costura, encaje, punto, vidrieras, vidrio craquelado, cartón, patchwork.

Cerrado los lunes y domingos.

Der Verein Villers Accueil präsentiert seine jährliche Ausstellung. Eine Verkaufsausstellung mit Arbeiten, die von den Mitgliedern des Vereins selbst hergestellt wurden.

Villers Accueil ist ein soziokultureller Verein, der eine Vielzahl von Aktivitäten anbietet. Sie stellt im Villare aus, um ihre Aktivitäten zu präsentieren und Lust auf die Teilnahme zu machen.

Auf dem Programm stehen: Malerei, Stickerei, Nähen, Spitzen, Stricken, Glasmalerei, Craquelé-Glas, Kartonage, Patchwork.

Montag und Sonntag geschlossen.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité