Exposition : Festival des Jeunes Créateurs 26 Rue du Général de Gaulle, 14 juin 2023, Villers-sur-Mer.

Le Festival des Jeunes Créateurs est une exposition collective mettant en avant les jeunes talents artistiques dans les domaines des arts visuels et performatifs.

Des artistes auront l’opportunité de présenter leur travail lors de cette exposition, en collaboration avec d’autres jeunes artistes, dans un lieu d’exposition dédié.

Des ateliers seront également proposés aux enfants de l’école de Villers-sur-Mer en lien avec le travail des artistes.

Cet événement est une occasion unique de découvrir de nouveaux artistes talentueux et de partager des moments créatifs avec la communauté locale..

Vendredi 2023-06-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-28 18:00:00. .

26 Rue du Général de Gaulle Le Villare

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



The Young Creators Festival is a group exhibition highlighting young artistic talent in the fields of visual and performing arts.

Artists will have the opportunity to present their work during this exhibition, in collaboration with other young artists, in a dedicated exhibition space.

Workshops will also be offered to the children of the Villers-sur-Mer school in relation to the work of the artists.

This event is a unique opportunity to discover new talented artists and to share creative moments with the local community.

El Festival de Jóvenes Creadores es una exposición colectiva que pone de relieve el talento artístico joven en los campos de las artes visuales y escénicas.

Los artistas tendrán la oportunidad de presentar su trabajo en esta exposición, en colaboración con otros jóvenes artistas, en un espacio de exposición dedicado.

También se ofrecerán talleres a los niños de la escuela de Villers-sur-Mer en relación con la obra de los artistas.

Este evento es una oportunidad única para descubrir nuevos artistas de talento y compartir momentos creativos con la comunidad local.

Das Festival der jungen Kunstschaffenden ist eine Gruppenausstellung, die junge künstlerische Talente in den Bereichen visuelle und performative Kunst in den Vordergrund stellt.

Künstler haben die Möglichkeit, ihre Arbeit während dieser Ausstellung in Zusammenarbeit mit anderen jungen Künstlern in einem speziellen Ausstellungsraum zu präsentieren.

Außerdem werden Workshops für Kinder der Schule von Villers-sur-Mer angeboten, die sich auf die Arbeit der Künstler beziehen.

Diese Veranstaltung ist eine einzigartige Gelegenheit, neue talentierte Künstler zu entdecken und kreative Momente mit der lokalen Gemeinschaft zu teilen.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité