Oise . 3 Le samedi 20 mai, le comité des fêtes de Villers-Saint-Paul organise sur la place Albert Thomas une grande brocante de printemps de 8h à 18h.

Matériel neuf, vêtements, livres, antiquités, plantes, tableaux, vélos, jeux pour les enfants… On y trouve tout ou presque, à tous les prix. Une centaine d’exposants participe à l’événement et un public nombreux vient chiner toute la journée.

Buvette et restauration assurées sur place. Exposants:

Achat minimum d’une place de 2 mètres linéaires (3 € le mètre).

Inscriptions en Mairie les 22 et 29 avril et le 5 mai de 9h à 12h.

Documents obligatoires à fournir :

• Photocopie recto-verso de la pièce d’identité.

• Justificatif de domicile récent (EDF, téléphone, loyer…).

• Fiche déclarative des objets vendus. RENSEIGNEMENTS : 06 19 81 09 73 +33 6 19 81 09 73 J.Hernandez

