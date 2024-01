Randonnée | LA VILLERSOISE-25ème édition Villers-Saint-Paul, dimanche 17 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:00:00

fin : 2024-03-17 13:00:00

RANDONNEE PEDESTRE organisée par l’ARNV au départ de l’Espace Pierre Perret à Villers-Saint-Paul Dimanche 17 mars 2024.

4 Parcours Fléchés 8 -12 -15 et 20 km

Inscriptions de 8h00 à 10h30 à l’espace Pierre Perret

Cavée des Renards 60870 Villers-Saint-Paul

Tarifs non licenciés 6 euros – licenciés 5 euros et gratuit pour enfant de moins de 13 ans.

Ravitaillement sur les parcours – Apportez votre gobelet, on vous le remplira !

En fin de parcours, spécialité culinaire de VSP

Cavée des Renards

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France arnv.rando@gmail.com



