Repas Spectacle St Valentin Salle des Fêtes Villers Outréaux Nord Villers-Outréaux, vendredi 16 février 2024.

Repas Spectacle St Valentin Salle des Fêtes Villers Outréaux Nord Villers-Outréaux Vendredi 16 février, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-16 20:00

Fin : 2024-02-16 02:58

Repas Spectacle avec Claude ARENA, sosie officiel de Mike Brant. Il reprendra en direct les plus grands tubes de l’idole des années 70. Un show exclusivement interprété en direct! Vendredi 16 février, 20h00 1

Repas Spectacle Spécial Saint Valentin !

Le vendredi 16 février 2024 dès

20h à Villers Outréaux, à la salle des

Fêtes, aura lieu un repas spectacle avec

la présence exceptionnelle de Claude

ARENA, sosie physique et vocal de Mike

Brant !

Claude ARENA vient du sud de la France

et sera là pour rendre hommage à

l’idole des années 70 !

Venez reprendre en cœur ses plus

grands succès !

Laisse moi t’aimer

Qui saura

C’est ma prière

C’est comme ça que je t’aime

Rien qu’une larme

Dis lui

Viens ce soir

Etc, etc

Show interprété exclusivement en

direct !!!

Salle des Fêtes Villers Outréaux Nord 1 rue de la république 59142 Villers-Outréaux 59142 Nord