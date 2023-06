Boeuf folk Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Villers-lès-Nancy Boeuf folk Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy, 24 juin 2023, Villers-lès-Nancy. Boeuf folk Samedi 24 juin, 18h00 Villers-lès-Nancy Gratuit Entre bœuf des musiciens, repas partagé et fête des voisins, Olivier propose une seconde édition de cette soirée conviviale en extérieur ouverte à tous. Annulation en cas de mauvais temps.

Musiciens, danseurs, curieux, venez nombreux ! Villers-lès-Nancy Allée des Vanniers, 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Meurthe-et-Moselle, Villers-lès-Nancy

Lieu
Villers-lès-Nancy
Adresse
Allée des Vanniers, 54600 Villers-lès-Nancy
Ville
Villers-lès-Nancy
Departement
Meurthe-et-Moselle

