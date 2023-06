Folk’en’Boeuf Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Folk'en'Boeuf Jeudi 22 juin, 16h30 Villers-lès-Nancy Gratuit pour tous, apport d'un truc à manger ou à boire à mettre en commun Fête des vanniers (3ème édition) Villers-lès-Nancy Allée des Vanniers, 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 86 64 78 90

2023-06-22T16:30:00+02:00 – 2023-06-23T15:30:00+02:00

Bal folk plein air repas partagé auberge espagnole soirée conviviale

