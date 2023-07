CONCERT – UN ÉTÉ EN FRANCE – GAUTIER CAPUÇON Villers-lès-Nancy, 8 juillet 2023, Villers-lès-Nancy.

Villers-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

UN ETE EN FRANCE : NOUVELLE TOURNEE AVEC GAUTIER CAPUÇON A VILLERS-LES-NANCY

Imaginée en 2020 pour faire face au désert culturel provoqué par la crise sanitaire et comme un moyen de soutenir de jeunes artistes classiques dans leur parcours professionnel dans une période particulièrement difficile pour eux, la tournée 2021 a accueilli pour la première fois de jeunes musiciens et danseurs en première partie des concerts du violoncelliste Gautier Capuçon.

Pour la 4e année, Gautier Capuçon invite à nouveau de jeunes talents à se produire à ses côtés. Des orchestres d’écoliers issus de l’association Orchestre à l’École, dont la Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir est le mécène principal, joueront également aux côtés du violoncelliste.

Au programme : des concerts gratuits, ouverts au public, dans 11 villes et villages de France avec partout le même objectif : contribuer à la diffusion d’une culture vivante et ouverte à tous au coeur des territoires.

Gautier Capuçon se produira au parc Madame de Graffigny les 8 et 9 juillet avec les jeunes musiciens-lauréats sélectionnés (Carla Moujahed Coste – violoncelle, Raphaël Horrach – trompette et Diana Cooper – piano) et les jeunes musiciens d’Orchestre à l’école

Samedi 8 juillet à 20h30 :

1ère partie : Concert avec les jeunes musiciens-lauréats séléctionnées ( Carla Moujahed Coste – violoncelle, Raphaël Horrach – trompette et Diana Cooper – piano )

2ème partie : Gautier Capuçon accompagné d’un pianiste

Dimanche 9 juillet à 17h :

1ère partie : Concert d’Orchestre à l’École

2ème partie : Gautier Capuçon accompagné d’un pianiste. Tout public

Dimanche 2023-07-08 17:00:00 fin : 2023-07-08 20:00:00. 0 EUR.

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



UN ETE EN FRANCE: NEW TOUR WITH GAUTIER CAPUÇON IN VILLERS-LES-NANCY

Conceived in 2020 as a response to the cultural desert created by the health crisis, and as a means of supporting young classical artists in their professional careers at a particularly difficult time for them, the 2021 tour welcomed young musicians and dancers for the first time as opening acts for cellist Gautier Capuçon.

For the 4th year, Gautier Capuçon is once again inviting young talent to perform alongside him. Orchestras of schoolchildren from the Orchestre à l’École association, of which the Société Générale C’est vous l’avenir Foundation is the main sponsor, will also perform alongside the cellist.

The program includes free concerts, open to the public, in 11 towns and villages across France, all with the same objective: to contribute to the dissemination of a living culture, open to all, in the heart of the regions.

Gautier Capuçon will perform at Parc Madame de Graffigny on July 8 and 9, with selected young prize-winners (Carla Moujahed Coste – cello, Raphaël Horrach – trumpet and Diana Cooper – piano) and young musicians from Orchestre à l’école

Saturday, July 8 at 8:30pm:

part 1: Concert with selected young prizewinners ( Carla Moujahed Coste – cello, Raphaël Horrach – trumpet and Diana Cooper – piano )

part 2: Gautier Capuçon accompanied by a pianist

Sunday, July 9 at 5 pm :

part 1: School Orchestra Concert

part 2: Gautier Capuçon accompanied by a pianist

UN ETE EN FRANCE: NUEVA GIRA CON GAUTIER CAPUÇON EN VILLERS-LES-NANCY

Concebida en 2020 como respuesta al vacío cultural creado por la crisis sanitaria y como forma de apoyar a los jóvenes artistas clásicos en sus carreras profesionales en un momento especialmente difícil para ellos, la gira 2021 acogió por primera vez a jóvenes músicos y bailarines como teloneros del violonchelista Gautier Capuçon.

Por cuarto año consecutivo, Gautier Capuçon vuelve a invitar a jóvenes talentos a actuar junto a él. Las orquestas de escolares de la asociación Orchestre à l’École, de la que la Fundación Société Générale C’est vous l’avenir es el principal patrocinador, también tocarán junto al violonchelista.

El programa incluye conciertos gratuitos y abiertos al público en 11 ciudades y pueblos de Francia, todos con el mismo objetivo: contribuir a la difusión de una cultura viva y abierta a todos en el corazón de las regiones.

Gautier Capuçon actuará en el Parc Madame de Graffigny los días 8 y 9 de julio con una selección de jóvenes galardonados (Carla Moujahed Coste -chelo-, Raphaël Horrach -trompeta- y Diana Cooper -piano-) y jóvenes músicos de la Orchestre à l’école

Sábado 8 de julio a las 20.30 h:

1ª parte: Concierto con los jóvenes galardonados seleccionados (Carla Moujahed Coste – violonchelo, Raphaël Horrach – trompeta y Diana Cooper – piano)

2ª parte: Gautier Capuçon acompañado por un pianista

Domingo 9 de julio a las 17:00 h :

parte 1: Concierto de la Orquesta Escuela

parte 2: Gautier Capuçon acompañado por un pianista

EIN SOMMER IN FRANKREICH: NEUE TOURNEE MIT GAUTIER CAPUÇON IN VILLERS-LES-NANCY

Die Tournee 2021, die 2020 erdacht wurde, um der durch die Gesundheitskrise verursachten kulturellen Wüste entgegenzuwirken und als Mittel, um junge klassische Künstler in einer für sie besonders schwierigen Zeit auf ihrem beruflichen Weg zu unterstützen, begrüßte zum ersten Mal junge Musiker und Tänzer als Vorgruppe bei den Konzerten des Cellisten Gautier Capuçon.

Im vierten Jahr lädt Gautier Capuçon erneut junge Talente ein, an seiner Seite aufzutreten. Auch Schülerorchester, die aus der Vereinigung Orchestre à l’École hervorgegangen sind, deren Hauptförderer die Unternehmensstiftung Société Générale C’est vous l’avenir ist, werden an der Seite des Cellisten spielen.

Auf dem Programm stehen kostenlose, öffentlich zugängliche Konzerte in 11 Städten und Dörfern Frankreichs, die überall das gleiche Ziel verfolgen: zur Verbreitung einer lebendigen und für alle offenen Kultur im Herzen der Regionen beizutragen.

Gautier Capuçon wird am 8. und 9. Juli im Park Madame de Graffigny mit den ausgewählten jungen Preisträgern (Carla Moujahed Coste – Cello, Raphaël Horrach – Trompete und Diana Cooper – Klavier) und den jungen Musikern des Orchestre à l’école auftreten

Samstag, 8. Juli um 20.30 Uhr :

1. Teil: Konzert mit den ausgewählten jungen Musiker-Preisträgern ( Carla Moujahed Coste – Cello, Raphaël Horrach – Trompete und Diana Cooper – Klavier)

2. Teil: Gautier Capuçon begleitet von einem Pianisten

Sonntag, den 9. Juli um 17 Uhr :

teil 1: Konzert des Schulorchesters

2. Teil: Gautier Capuçon begleitet von einem Pianisten

Mise à jour le 2023-06-16 par DESTINATION NANCY