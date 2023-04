EXPOSITION BEN – RIEN D’IMPOSSIBLE rue Albert 1er, 26 mai 2023, Villers-lès-Nancy.

La Galerie Mme de Graffigny est fière de présenter sa nouvelle exposition consacrée à Ben, une figure incontournable de la scène artistique contemporaine française.

Cette rétrospective fascinante rassemble plus de 80 œuvres, dont certaines exclusives pour l’exposition, et révèle les multiples facettes d’un artiste iconoclaste et provocateur. Venez découvrir les créations de Ben, qui ont secoué et inspiré l’univers de l’art contemporain en France, dans cette exposition qui vous fera plonger dans l’univers captivant de l’un des artistes les plus emblématiques de notre temps.. Tout public

Vendredi 2023-05-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-20 19:00:00. 5 EUR.

rue Albert 1er

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Galerie Mme de Graffigny is proud to present its new exhibition dedicated to Ben, a key figure in the French contemporary art scene.

This fascinating retrospective brings together more than 80 works, some of which are exclusive to the exhibition, and reveals the multiple facets of an iconoclastic and provocative artist. Come discover Ben’s creations, which have shaken and inspired the contemporary art world in France, in this exhibition that will take you into the captivating universe of one of the most emblematic artists of our time.

La Galerie Mme de Graffigny se enorgullece de presentar su nueva exposición dedicada a Ben, figura clave del arte contemporáneo francés.

Esta fascinante retrospectiva reúne más de 80 obras, algunas de ellas exclusivas de la exposición, y revela las múltiples facetas de un artista iconoclasta y provocador. Venga a descubrir las creaciones de Ben, que han sacudido e inspirado el mundo del arte contemporáneo en Francia, en esta exposición que le sumergirá en el cautivador universo de uno de los artistas más emblemáticos de nuestro tiempo.

Die Galerie Mme de Graffigny ist stolz darauf, ihre neue Ausstellung zu präsentieren, die Ben gewidmet ist, einer unumgänglichen Figur in der zeitgenössischen französischen Kunstszene.

Diese faszinierende Retrospektive umfasst mehr als 80 Werke, von denen einige exklusiv für die Ausstellung gezeigt werden, und enthüllt die vielen Facetten eines ikonoklastischen und provokativen Künstlers. Erleben Sie Bens Kreationen, die die Welt der zeitgenössischen Kunst in Frankreich erschüttert und inspiriert haben, in dieser Ausstellung, die Sie in die fesselnde Welt eines der emblematischsten Künstler unserer Zeit eintauchen lässt.

Mise à jour le 2023-04-07 par DESTINATION NANCY