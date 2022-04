Visite libre de l’exposition Dinosaures, l’évolution Grandeur Nature Jardin botanique Jean-Marie Pelt, 14 mai 2022 20:00, Villers-lès-Nancy.

Samedi 14 mai, 20h00 Sur place entrée libre

Une exposition exceptionnelle pour découvrir le monde fabuleux des dinosaures et l’histoire de l’évolution des plantes et des animaux, présentée pour la première fois dans des serres tropicales.

Visite libre des serres tropicales et de l’exposition Dinosaures / L’évolution Grandeur Nature.

Dans chaque serre un squelette de dinosaure sera mis en scène dans le décor de la végétation tropicale. Un spectacle impressionnant !

Le parcours d’exposition, ludique et original, créé par deux géologues lorrains, les frères Blouet, emmènera le public dans un grand voyage dans le temps, avec par exemple des fossiles de la plus vieille forêt du monde, trouvés au Spitzberg et datant de – 400 millions d’années. Des spécimens uniques, comme un squelette d’ichtyosaure découvert en Lorraine, seront présentés. Bien sûr, une belle part sera accordée au monde végétal, avec des fossiles des premières plantes à fleurs.

Application en réalité augmentée, films permettant une immersion dans les forêts préhistoriques, atelier « fouilles » dans un bac à sable géant et jeux pour les enfants de tous âges enrichiront la visite.

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy 54600 Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

03 83 41 47 47 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu Le jardin botanique Jean-Marie Pelt présente sur une surface de 35 hectares, 15 collections thématiques et 5 serres tropicales.

L’ensemble témoigne de la richesse du monde végétal et permet de se familiariser aussi bien avec les plantes communes de nos régions qu’avec les espèces originaires de contrées plus lointaines.

Plantes des forêts tropicales humides, des déserts américains ou africains, nénuphars géants ou primevères délicates, plantes cailloux ou lilas parfumés, iris multicolores ou orchidées bariolées y dévoilent leurs plus beaux atours…

samedi 14 mai – 20h00 à 23h59

