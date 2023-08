Spectacle « Petites histoires sans paroles : SPORT » Foyer rural Villers-en-Arthies, 22 novembre 2023 19:00, Villers-en-Arthies.

Spectacle « Petites histoires sans paroles : SPORT » Foyer rural Villers-en-Arthies Mercredi 22 novembre, 19h00

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d'Oise 2023, découvrez le spectacle « SPORT » de la compagnie l'Alinéa. Plongez dans les coulisses du sport de manière détournée et ludique.

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « Petites histoires sans paroles : SPORT » de la compagnie l’Alinéa.

Les Petites histoires sans parole sont des formes ludiques et exigeantes, autour de la marionnette à gaine et de la musique live pour tout public. Chaque histoire a sa particularité et déploie un monde qui lui est propre. Le triptyque SPQRT développe le thème particulier du sport et montre des facettes différentes de la marionnette contemporaine en castelet. Chaque histoire est une création originale de Brice Coupey et musicale de Jean-Luc Ponthieux, elle s’appuie sur l’écoute et la virtuosité des deux interprètes.

Rebonds

Un coach sportif, motive sa marionnette à réaliser l’exploit dont il rêve. Il déroule devant elle les sports les plus connus, auxquels elle répond avec une maladresse évidente. Quelle motivation lui faudra-t-elle pour réaliser l’exploit demandé ?

Punch

Dans les coulisses et sur le ring d’un match de boxe, les mains et les gants du marionnettiste s’en donnent à cœur joie.

Deux épisodes de 15 minutes

A partir de 5 ans

Foyer rural Villers-en-Arthies Villers-en-Arthies 95510 Val-d’Oise