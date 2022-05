Atelier artistique pendant l’été Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Atelier artistique pendant l’été Villers-Cotterêts, 10 juillet 2020 09:30, Villers-Cotterêts. 10 – 25 juillet 2020 Sur place Cet été Séance à la journée – ou demi journée -Sur rendez-vous. Possibilité d’autres dates sylviedecomosaique@orange.fr Vous avez une idée de décoration en mosaïque et vous souhaitez être conseillé(e) pour la réaliser, je vous accueillerai cet été pour concrétiser votre projet. Plusieurs techniques à découvrir A la découverte de la mosaïque avec l’atelier SylVie déco de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts 1 bis rue des grandes allées 02600 Villers-Cotterêts 02600 Villers-Cotterêts Maison Forestière de la Pépinière Aisne vendredi 10 juillet 2020 – 09h30 à 17h30

lundi 13 juillet 2020 – 09h00 à 12h30

jeudi 16 juillet 2020 – 09h00 à 18h00

mardi 21 juillet 2020 – 09h00 à 18h30

mercredi 22 juillet 2020 – 09h00 à 18h30

jeudi 23 juillet 2020 – 09h00 à 18h30

vendredi 24 juillet 2020 – 09h00 à 18h30

samedi 25 juillet 2020 – 09h00 à 12h30

Détails Heure : 09:30 - 12:30 Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Villers-Cotterêts Adresse 1 bis rue des grandes allées 02600 Villers-Cotterêts Ville Villers-Cotterêts lieuville Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Departement Aisne

