Foire aux pommes aux Vergers du Petit marais Villers-Cotterêts Catégories d’Évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

Foire aux pommes aux Vergers du Petit marais, 17 mars 2023, Villers-Cotterêts . Foire aux pommes aux Vergers du Petit marais Bourgfontaine Villers-Cotterêts Aisne

2023-03-17 09:30:00 – 2023-03-18 18:00:00 Villers-Cotterêts

Aisne . C’est l’occasion de découvrir les différentes variétés de pommes et de poires cultivées à Oigny-en-Valois. On en profite pour goûter au jus de pommes frais et aux traditionnels beignets préparés et cuits sur place par Sylvie. Idéal pour un bon goûter ! Rendez-vous le vendredi 17 et le samedi 18 mars de 9h30 à 18h, sur la route de Villers-Cotterêts à la Ferté-Milon – suivre « Haras de Bourgfontaine ». +33 7 78 13 16 26 https://les-vergers-du-petit-marais.business.site/ Villers-Cotterêts

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Villers-Cotterêts Adresse Bourgfontaine Villers-Cotterêts Aisne Ville Villers-Cotterêts Departement Aisne Tarif Lieu Ville Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-cotterets /

Foire aux pommes aux Vergers du Petit marais 2023-03-17 was last modified: by Foire aux pommes aux Vergers du Petit marais Villers-Cotterêts 17 mars 2023 Aisne Bourgfontaine Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts Aisne