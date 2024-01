Mille secrets de poussin Villers-Cotterêts, dimanche 25 février 2024.

Mille secrets de poussin Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2024-02-25 11:00:00

fin : 2024-02-25 16:00:00

Dès qu’il y a un livre quelque part, il y a des poussins dedans. Ils peuvent aller d’un livre à l’autre, en passant au travers des couvertures des livres du monde entier. Ils font aussi pas mal de bêtises derrière les pages, surtout Blaise, le poussin masqué.

Mille secrets de poussins répond à toutes les questions que l’on peut se poser à leur sujet comment naissent-ils ? Que font-ils dans leur œuf avant de naître ? Attendent-ils en prenant un bain ? Font-ils des trous dans leur coquille avec une perceuse ? Où vivent-ils ? Qu’est-ce qu’ils aiment ? Comment aiment-ils aimer ? Qu’y a-t-il dans un poussin ? Autant de réponses que de questions et une réponse pour toutes les questions qui n’auraient pas été posées.

Dans un dispositif théâtral et multimédia habité par un comédien farceur à la fois conteur et manipulateur, le spectacle s’appuie sur des jeux de mots, visuels et sonores inspirés par l’univers poétique de Claude Ponti. Voyageant de l’autre côté des livres, les spectateurs partent à la rencontre des poussins et de leur monde magique.

A partir de 3 ans

Une création du Collectif Quatre Ailes, d’après l’album de Claude Ponti.

1 Place Aristide Briand

1 Place Aristide Briand
Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France



