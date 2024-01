Okilélé Villers-Cotterêts, samedi 24 février 2024.

Début : 2024-02-24 16:00:00

fin : 2024-02-24

Une création du Collectif Quatre Ailes, d’après l’album de Claude Ponti.

Un enfant part se cacher dans le sous-sol de la maison familiale. Préoccupé et triste, il reste à l’écart sans donner d’explication. Pour lui venir en aide, son père plonge dans ses souvenirs d’enfance et lui raconte l’histoire d’Okilélé au milieu d’objets qui prennent vie. Okilélé est un petit personnage qui gênait partout où il se trouvait. Mais croyez-vous qu’il se laissa faire ? Non. C’est le début d’une grande aventure et d’un très beau voyage…

En transposant l’album Okilélé de Claude Ponti dans une forme théâtrale, le Collectif Quatre Ailes mêle mots, images, théâtre noir, d’objets et marionnettes vidéo. Il propose aux enfants un spectacle sur la difficile question de comment grandir et vivre lorsque l’on se sent rejeté.

A partir de 4 ans

1 Place Aristide Briand

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France cite.languefrancaise@monuments-nationaux.fr



