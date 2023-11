FÊTE DE SAINT-NICOLAS Villers-aux-Vents, 9 décembre 2023, Villers-aux-Vents.

Villers-aux-Vents,Meuse

Cette année, Saint-Nicolas vous donne rendez-vous à Villers-aux-Vents pour un après-midi magique :

– 15h30 : spectacle « Les 7 clés » de Pierre Lombard, tout public, en l’église St Louvent.

– 16h45 : parcours illuminé « Lumières matières », par la Cie Rue de la Casse, avec l’aide des bénévoles, dans le village.

– 17h00 : arrivée de Saint-Nicolas sur son âne, déambulation et spectacle près de la place de l’Eglise « Les Elfes des Pôles », par la Cie Zizanie : au travers d’un chemin musical, ponctué de tableaux avec tempête de neige, nuée de bulles et envolée de plumes, les comédiens et les échassiers nous entraînent à la découverte de leur condition d’elfe. Un pur moment de poésie.

– à partir de 18h : distribution de friandises et boissons chaudes.

Gratuit.. Tout public

Samedi 2023-12-09 15:30:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. 0 EUR.

Villers-aux-Vents 55800 Meuse Grand Est



This year, Saint-Nicolas invites you to Villers-aux-Vents for a magical afternoon:

– 3.30pm: « Les 7 clés » show by Pierre Lombard, for all ages, in the Eglise St Louvent.

– 4:45pm: « Lumières matières » illuminated tour of the village, by Cie Rue de la Casse, with the help of volunteers.

– 5:00 p.m.: arrival of Saint-Nicolas on his donkey, followed by a stroll and show near the church square, « Les Elfes des Pôles », by Cie Zizanie: along a musical path, punctuated by scenes featuring snowstorms, clouds of bubbles and flights of feathers, the actors and stilt-walkers take us on a journey of discovery of their elfin condition. A moment of pure poetry.

– from 6pm: distribution of sweets and hot drinks.

Free admission.

Este año, Saint-Nicolas le invita a Villers-aux-Vents para pasar una tarde mágica:

– 15.30 h: espectáculo « Les 7 clés » de Pierre Lombard, para todos los públicos, en la iglesia de Saint Louvent.

– 16.45 h: recorrido iluminado « Lumières matières » por el pueblo, a cargo de la Cie Rue de la Casse, con la ayuda de voluntarios.

– 17.00 h: llegada de San Nicolás en su burro, deambulación y espectáculo cerca de la plaza de la iglesia, « Les Elfes des Pôles », por la Cie Zizanie: los actores y zancudos nos llevan en un viaje musical, salpicado de escenas de tormentas de nieve, nubes de burbujas y vuelos de plumas, mientras exploran su condición de elfos. Un momento de pura poesía.

– a partir de las 18:00: reparto de dulces y bebidas calientes.

Entrada gratuita.

Dieses Jahr trifft sich Saint-Nicolas mit Ihnen in Villers-aux-Vents zu einem magischen Nachmittag:

– 15.30 Uhr: Schauspiel « Les 7 clés » von Pierre Lombard, für alle Altersgruppen, in der Kirche St Louvent.

– 16.45 Uhr: Lichterfahrt « Lumières matières » der Cie Rue de la Casse mit Hilfe von Freiwilligen durch das Dorf.

– 17:00 Uhr: Ankunft von St. Nikolaus auf seinem Esel, Umzug und Aufführung in der Nähe des Kirchplatzes « Les Elfes des Pôles », von der Cie Zizanie: Auf einem musikalischen Weg, unterbrochen von Bildern mit Schneesturm, Seifenblasenwolke und Federflug, entführen uns die Schauspieler und Stelzenläufer auf die Entdeckung ihres Elfenstatus. Ein reiner Moment der Poesie.

– ab 18 Uhr: Verteilung von Süßigkeiten und warmen Getränken.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT SUD MEUSE