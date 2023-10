VIVONS LE THÉÂTRE EN CORBIÈRES ET MINERVOIS – GEORGES DANDIN Villerouge-Termenès, 26 novembre 2023, Villerouge-Termenès.

Villerouge-Termenès,Aude

Le festival itinérant « Vivons le Théâtre » reprend la route du 23 septembre au 2 décembre 2023

Un apéritif vous sera offert.

GEORGES DANDIN de Molière

par la Cie La Nouvelle Cigale

Une comédie sociale : Une distribution d’acteurs dynamique et puissante, dans une mise en scène au rythme soutenu, à l’adresse directe et aux émotions fortes. Bien que l’aspect comique soit présent et incontournable, la pièce traite néanmoins des premières révoltes et rebellions des femmes – en 1660 ! Confrontation entre le Tiers Etats et la Noblesse.

Avec : Anne-Valérie Mille, Christel Cheveau, Marie Touya, Dominique Urbe, Sylvain Fiorentino, Olivier Urbe, Benoît Mézy

Mise en scène : Christian Chessa

Régies son et lumière : Thérèse Mestre.

2023-11-26 17:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie



The « Vivons le Théâtre » touring festival takes to the road again from September 23 to December 2, 2023

An aperitif will be offered.

GEORGES DANDIN by Molière

by Cie La Nouvelle Cigale

A social comedy: a dynamic, powerful cast in a fast-paced production with a direct address and strong emotions. Although the comic aspect is present and inescapable, the play is nonetheless about the first women?s revolts and rebellions? in 1660! Confrontation between the Third Estate and the Nobility.

With : Anne-Valérie Mille, Christel Cheveau, Marie Touya, Dominique Urbe, Sylvain Fiorentino, Olivier Urbe, Benoît Mézy

Stage manager: Christian Chessa

Sound and lighting control: Thérèse Mestre

El festival itinerante « Vivons le Théâtre » vuelve a la carga del 23 de septiembre al 2 de diciembre de 2023

Se ofrecerá un aperitivo.

GEORGES DANDIN de Molière

por Cie La Nouvelle Cigale

Una comedia social: un elenco de actores dinámico y potente en una producción trepidante con un discurso directo y emociones fuertes. Aunque el aspecto cómico está presente y es ineludible, la obra trata sin embargo de las primeras revueltas y rebeliones de las mujeres… ¡en 1660! Enfrentamiento entre el Tercer Estado y la Nobleza.

Con : Anne-Valérie Mille, Christel Cheveau, Marie Touya, Dominique Urbe, Sylvain Fiorentino, Olivier Urbe, Benoît Mézy

Dirección: Christian Chessa

Control de sonido e iluminación: Thérèse Mestre

Das Wanderfestival « Vivons le Théâtre » geht vom 23. September bis zum 2. Dezember 2023 wieder auf Tour

Ein Aperitif wird Ihnen angeboten.

GEORGES DANDIN von Molière

von der Cie La Nouvelle Cigale

Eine soziale Komödie: Eine dynamische und kraftvolle Schauspielerbesetzung in einer Inszenierung mit hohem Tempo, direkter Ansprache und starken Emotionen. Obwohl der komödiantische Aspekt vorhanden und nicht zu übersehen ist, handelt das Stück dennoch von den ersten Aufständen und Rebellionen der Frauen? im Jahr 1660! Konfrontation zwischen dem Dritten Stand und dem Adel.

Mit: Anne-Valérie Mille, Christel Cheveau, Marie Touya, Dominique Urbe, Sylvain Fiorentino, Olivier Urbe, Benoît Mézy

Regie: Christian Chessa

Ton- und Lichtregie: Thérèse Mestre

Mise à jour le 2023-10-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois