LAURENT CAVALIÉ EN CONCERT Villerouge-Termenès, 18 novembre 2023, Villerouge-Termenès.

Villerouge-Termenès,Aude

Concert avec Laurent Cavalié – la mémoire occitane chantée du Parc Naturel Régional !

Après une série de Velhadas, Laurent Cavalié propose un mescladis de son registre Lo BRAMAS et une restitution de son travail de collecte de la mémoire, un itinéraire au cours duquel il est allé faire chanter les souvenirs des habitants du Parc !

Chansons de fêtes, berceuses et autres chants occitans, à (re)découvrir à l’occasion de ce concert exceptionnel !.

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 20:00:00. .

Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie



Concert with Laurent Cavalié – the sung Occitan memory of the Parc Naturel Régional!

After a series of Velhadas, Laurent Cavalié presents a mescladis from his Lo BRAMAS register, and a restitution of his memory-collecting work, an itinerary during which he went to collect the memories of the Park?s inhabitants!

Holiday songs, lullabies and other Occitan songs, to be (re)discovered at this exceptional concert!

Concierto con Laurent Cavalié – ¡la memoria cantada occitana del Parque Natural Regional!

Tras una serie de Velhadas, Laurent Cavalié ofrece una mescladis de su registro Lo BRAMAS y una restitución de su trabajo de recopilación de recuerdos, ¡un itinerario durante el cual fue a hacer cantar los recuerdos de los habitantes del Parque!

Canciones de fiesta, nanas y otras canciones occitanas, ¡para (re)descubrir en este concierto excepcional!

Konzert mit Laurent Cavalié – das gesungene okzitanische Gedächtnis des Regionalen Naturparks!

Nach einer Reihe von Velhadas präsentiert Laurent Cavalié einen Mescladis aus seinem Register Lo BRAMAS und eine Wiedergabe seiner Arbeit zum Sammeln von Erinnerungen, eine Route, auf der er die Erinnerungen der Bewohner des Parks zum Singen gebracht hat!

Festtagslieder, Wiegenlieder und andere okzitanische Lieder, die Sie bei diesem außergewöhnlichen Konzert (wieder)entdecken können!

