Rassemblement de véhicules de collection et Music’Halle Place de la Halle, 24 septembre 2023, Villeréal.

Rendez-vous mensuel tous les 4ème dimanches de chaque mois entre avril et octobre.

Rassemblement de véhicules de collection sur la place de la Halle à Villeréal. Café et apéritif offerts aux exposants. L’accès est libre pour les visiteurs. restaurants dans le village..

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 13:00:00. .

Place de la Halle

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Monthly meeting every 4th Sunday of each month between April and October.

Gathering of vintage vehicles on the Place de la Halle in Villeréal. Coffee and aperitif offered to the exhibitors. The access is free for the visitors. Restaurants in the village.

Reunión mensual el 4º domingo de cada mes entre abril y octubre.

Reunión de vehículos de época en la Place de la Halle de Villeréal. Café y aperitivo ofrecidos a los expositores. Acceso gratuito para los visitantes. Restaurantes en el pueblo.

Monatliches Treffen an jedem 4. Sonntag im Monat zwischen April und Oktober.

Treffen von Oldtimern auf dem Place de la Halle in Villeréal. Kaffee und Aperitif werden den Ausstellern angeboten. Der Zugang ist für die Besucher frei. Restaurants im Dorf.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Coeur de Bastides