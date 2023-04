Spectacle équestre nocturne avec les troupes Horse Show Production et Festibérique Hippodrome du Pesquié Bas, 14 juillet 2023, Villeréal.

Animations enfants à partir de 18h, spectacle à 21h puis retraite aux flambeaux de l’hippodrome au stade de rugby, d’où seront lancés les feux d’artifices.

Restauration, buvette et glacier sur place..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 23:30:00. EUR.

Hippodrome du Pesquié Bas

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Children’s animations from 6 pm, show at 9 pm then torchlight procession from the racecourse to the rugby stadium, from where the fireworks will be launched.

Catering, refreshment bar and ice cream parlour on the spot.

Animación infantil a partir de las 18.00 horas, espectáculo a las 21.00 horas y procesión de antorchas desde el hipódromo hasta el estadio de rugby, desde donde se lanzarán los fuegos artificiales.

Servicio de catering, bar y heladería.

Kinderanimation ab 18 Uhr, Show um 21 Uhr, dann Fackelzug von der Pferderennbahn zum Rugbystadion, von wo aus das Feuerwerk gestartet wird.

Essen, Trinken und Eisdiele vor Ort.

