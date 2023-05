Visite guidée de la bastide de Villeréal Office de tourisme Coeur de Bastides, 11 juillet 2023, Villeréal.

Venez découvrir la bastide de Villeréal en compagnie d’Adeline, guide conférencière, lors de visites guidées les mardis matins, au départ de l’Office de Tourisme.

Visite d’une durée d’environ 1h, entre le 11 juillet et le 22 août.

Réservation obligatoire, départ dès 5 personnes minimum..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 12:30:00. EUR.

Office de tourisme Coeur de Bastides Place de la Halle

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the bastide of Villeréal in the company of Adeline, guide, during guided tours on Tuesday mornings, starting from the Tourist Office.

The tour lasts about 1 hour, between July 11th and August 22nd.

Reservation required, departure from 5 people minimum.

Venga a descubrir la bastida de Villeréal en compañía de Adeline, guía, durante las visitas guiadas de los martes por la mañana, con salida de la Oficina de Turismo.

La visita dura aproximadamente 1 hora, entre el 11 de julio y el 22 de agosto.

Reserva obligatoria, mínimo 5 personas.

Entdecken Sie die Bastide von Villeréal in Begleitung der Fremdenführerin Adeline bei Führungen am Dienstagmorgen, die vom Fremdenverkehrsamt aus starten.

Besichtigung von ca. 1 Stunde Dauer, zwischen dem 11. Juli und dem 22. August.

Reservierung erforderlich, Abfahrt ab mindestens 5 Personen.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Coeur de Bastides