Marché aux puces – Brocante Place de la halle, 9 juillet 2023, .

Venez chiner à Villeréal ! Les brocanteurs et antiquaires prennent possession de la place de la halle. Ils nous proposent de découvrir des objets de qualité rares, originaux ou des objets qui nous sont familiers. Vous y trouverez peut-être la pièce manquante à votre collection ….

Place de la halle

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come to Villeréal to hunt! Antique dealers and antique dealers take possession of the market square. They offer us the opportunity to discover rare, original or familiar objects of quality. You may find the missing piece to your collection ..

¡Venga a Villeréal a regatear! Los comerciantes de segunda mano y los anticuarios se adueñan de la plaza de la Halle. Nos ofrecen descubrir objetos raros, originales o familiares de calidad. ¿Quizás encuentre la pieza que le falta en su colección?

Kommen Sie zum Stöbern nach Villeréal! Die Trödler und Antiquitätenhändler nehmen den Place de la halle in Besitz. Sie bieten uns die Möglichkeit, seltene, originelle oder uns vertraute Qualitätsobjekte zu entdecken. Vielleicht finden Sie hier das fehlende Stück in Ihrer Sammlung ..

