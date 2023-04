Marché des Producteurs de Pays de Villeréal Place de la Halle, 3 juillet 2023, Villeréal.

Durant la saison estivale, venez à la rencontre des producteurs de pays sous la halle de Villeréal au cœur du village. Vous dégusterez les spécialités régionales traditionnelles préparées à partir des produits de leur ferme. Gastronomie et authenticité seront à l’honneur, animation musicale ….

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-03 23:00:00. .

Place de la Halle

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



During the summer season, come and meet the local producers under the Villeréal market hall in the heart of the village. You will be able to taste traditional regional specialities prepared with products from their own farms. Gastronomy and authenticity will be in the spotlight.

Durante la temporada de verano, venga a conocer a los productores locales en el mercado de Villeréal, en el corazón del pueblo. Podrá degustar especialidades regionales tradicionales preparadas con productos de sus granjas. La gastronomía y la autenticidad estarán en el punto de mira, la animación musical …

Während der Sommersaison können Sie in der Markthalle von Villeréal im Herzen des Dorfes die Erzeuger aus der Region kennen lernen. Sie werden traditionelle regionale Spezialitäten probieren, die aus den Produkten ihrer Bauernhöfe zubereitet werden. Gastronomie und Authentizität stehen im Vordergrund, musikalische Unterhaltung …

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Coeur de Bastides