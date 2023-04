Un Festival à Villeréal Place de la Halle, 1 juillet 2023, Villeréal.

Le collectif « Vous êtes Ici » avec l’aide des habitants du village accueille des artistes professionnels qui investiront divers lieux, jardin, grange, maison etc. pour créer et vous proposer des spectacles inédits..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

Place de la Halle

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The collective « Vous êtes Ici » with the help of the inhabitants of the village welcomes professional artists who will invest various places, garden, barn, house etc. to create and offer you new shows.

El colectivo « Vous êtes Ici », con la ayuda de los habitantes del pueblo, acoge a artistas profesionales que ocuparán diversos lugares, jardines, graneros, casas, etc., para crear y ofrecerle espectáculos originales.

Das Kollektiv « Vous êtes Ici » empfängt mit Hilfe der Dorfbewohner professionelle Künstler, die verschiedene Orte – Garten, Scheune, Haus usw. – besetzen, um zu kreieren und Ihnen unveröffentlichte Aufführungen zu bieten.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Coeur de Bastides