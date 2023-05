12ème édition des Foulées de Rives – Villeréal, 25 juin 2023, Villeréal.

L’équipe du Comité des Fêtes de Rives vous donne rendez-vous pour une journée sportive entre trail et randonnée, effort et convivialité. 2 courses comptant pour le Challenge Trail 47 vous seront proposées : une course de 25 km partant du château de Biron et uen course de 10 km partant de Villeréal.

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The team of the Comité des Fêtes de Rives invites you to a sportive day between trail and hike, effort and conviviality. 2 races counting for the Challenge Trail 47 will be proposed to you: a race of 25 km starting from the castle of Biron and a race of 10 km starting from Villeréal

El equipo del Comité des Fêtes de Rives le invita a una jornada deportiva entre trail y senderismo, esfuerzo y convivencia. se le propondrán 2 carreras puntuables para el Challenge Trail 47: una de 25 km con salida desde el castillo de Biron y otra de 10 km con salida desde Villeréal

Das Team des Festkomitees von Rives lädt Sie zu einem sportlichen Tag zwischen Trail und Wanderung, Anstrengung und Geselligkeit ein. es werden zwei Läufe angeboten, die zum Challenge Trail 47 zählen: ein 25-km-Lauf, der vom Schloss Biron ausgeht, und ein 10-km-Lauf, der von Villeréal ausgeht

