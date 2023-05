Braderie de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge, 17 juin 2023, Villeréal.

Grand choix de vêtements, accessoires, livres etc au profit de la Croix Rouge..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Local de la Croix Rouge Route de Monpazier

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Large selection of clothes, accessories, books etc. for the benefit of the Red Cross.

Gran selección de ropa, accesorios, libros, etc. a beneficio de la Cruz Roja.

Große Auswahl an Kleidung, Accessoires, Büchern usw. zugunsten des Roten Kreuzes.

