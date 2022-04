Global Industrie 2022 Parc des expositions Paris Nord Villepinte Villepinte Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Global Industrie 2022

17 – 20 mai

En trois éditions, Global Industrie s'est imposé comme l'un des tout premiers salons mondiaux consacrés à l'industrie. Pour sa quatrième édition et après le succès de celle qui s'est tenue à Lyon en septembre dernier, Global Industrie revient du 17 au 20 mai prochains dans la capitale, à Paris Nord Villepinte.

En trois éditions, Global Industrie s'est imposé comme l'un des tout premiers salons mondiaux consacrés à l'industrie. Son positionnement résolument moderne orienté à la fois vers l'industrie du futur et l'international explique son succès.

Global Industrie, c'est :
– 2300 exposants répartis sur 100 000m² d'exposition et dans 15 univers différents
– 85 pays représentés par ses visiteurs
– 40% d'exposants étrangers venus de 40 pays
– 40 000 visiteurs attendus en 2022
– 1 500 machines en fonctionnement, soit la plus grande usine de France

Le salon es également placé sous le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République et accueille nombre de ministres, d'élus, d'ambassadeurs et de représentants des plus grandes organisations professionnelles européennes du monde de l'industrie.

Parc des expositions Paris Nord Villepinte
2 allée Erables, 93420 Villepinte

mardi 17 mai – 08h00 à 18h00

