Villeperrot Festival spécial couture Foyer communal Villeperrot Villeperrot Catégories d’Évènement: Villeperrot

Yonne

Villeperrot Festival spécial couture Foyer communal, 26 février 2023, Villeperrot Villeperrot. Villeperrot Festival spécial couture 2 Rue de l’Abreuvoir Foyer communal Villeperrot Yonne Foyer communal 2 Rue de l’Abreuvoir

2023-02-26 – 2023-02-26

Foyer communal 2 Rue de l’Abreuvoir

Villeperrot

Yonne Villeperrot EUR Le 26 février 2023, au foyer communal de Villeperrot, retrouvez le Festival Spécial Couture ! 3 Associations et 14 Artisanes locales exposerons leurs créations et animerons des ateliers d’apprentissage de couture, tricot, crochet, macramé,…

Venez découvrir et apprendre avec elles.

Apportez votre machine, matériel, fil, tissus, vêtements,…

Afin de vous aidez à métriser et à réaliser vous-même vos réparations et vos envies de créations. Entrée libre poirier-jacky@wanadoo.fr Foyer communal 2 Rue de l’Abreuvoir Villeperrot

dernière mise à jour : 2023-02-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Villeperrot, Yonne Autres Lieu Villeperrot Adresse Villeperrot Yonne Foyer communal 2 Rue de l'Abreuvoir Ville Villeperrot Villeperrot lieuville Foyer communal 2 Rue de l'Abreuvoir Villeperrot Departement Yonne

Villeperrot Villeperrot Villeperrot Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeperrot villeperrot/

Villeperrot Festival spécial couture Foyer communal 2023-02-26 was last modified: by Villeperrot Festival spécial couture Foyer communal Villeperrot 26 février 2023 2 Rue de l'Abreuvoir Foyer communal Villeperrot Yonne Foyer communal Villeperrot Villeperrot Yonne Yonne

Villeperrot Villeperrot Yonne