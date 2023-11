Marché de noël Villeperdue, 25 novembre 2023, Villeperdue.

Villeperdue,Indre-et-Loire

Marché de Noël de Réveil de Villeperdue, de 10 h à 18 h, avec animations et maquillage de 10 h à 12 h, magie de 14 h à 18 h, à partir de 15 h, balades à poney..

Dimanche 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Réveil de Villeperdue Christmas market, 10 am to 6 pm, with entertainment and face painting from 10 am to 12 pm, magic from 2 pm to 6 pm, pony rides from 3 pm.

Mercado navideño Réveil de Villeperdue, de 10.00 a 18.00 h, con animaciones y pintacaras de 10.00 a 12.00 h, magia de 14.00 a 18.00 h y paseos en poni a partir de las 15.00 h.

Weihnachtsmarkt von Réveil de Villeperdue, von 10 bis 18 Uhr, mit Animationen und Schminken von 10 bis 12 Uhr, Zauberei von 14 bis 18 Uhr, ab 15 Uhr Ponyreiten.

