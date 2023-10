Halloween roller party Villeperdue, 31 octobre 2023, Villeperdue.

Villeperdue,Indre-et-Loire

Venez déguisés pour passer un bon moment en famille et amis. Location de rollers possible..

Mardi 2023-10-31 17:00:00 fin : 2023-10-31 23:00:00. .

Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come dressed up for a good time with family and friends. Rollerblades available for hire.

Ven disfrazado para pasar un buen rato con la familia y los amigos. Alquiler de patines.

Kommen Sie verkleidet, um eine gute Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Inline-Skates können gemietet werden.

Mise à jour le 2023-10-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme