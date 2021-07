Villeparisis Centre culturel Jacques Prévert Villeparisis Villepa’gourmand Centre culturel Jacques Prévert Villeparisis Catégorie d’évènement: Villeparisis

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre à Centre culturel Jacques Prévert Pendant deux jours, venez goûter aux petits plats pleins de saveurs proposés sur une cinquantaine de stands avec des exposants des quatre coins de France qui vous attendent pour vous faire goûter leurs produits régionaux. Des animations, des points de restauration et des jeux pour enfants sont également prévus. Organisé par la Ville de Villeparisis et le centre culturel Jacques Prévert, Villepa’gourmand est le salon de la gastronomie de Villeparisis. Centre culturel Jacques Prévert Place Pietrasanta Villeparisis

