du vendredi 15 avril au dimanche 17 avril à Centre culturel Jacques Prévert De l’art et de la créativité, des activités variées et des exposants passionnés, des démonstrations et des découvertes. De nombreux exposants de loisirs créatifs divers : couture, broderie, sculpture, gravure, peinture, scrapbooking, bijoux artisanaux, art floral, outils et matériels.

Des ateliers pratiques et des démonstrations.

Un espace exposition.

Un espace restauration (et le café croissant offert à l’ouverture !).

Des animations, jeux, manège et châteaux gonflables pour les enfants. Les exposants par zone : ZONE A Bonami Sandrine

Accessoires textile zéro déchets – A1 Fradet Sandrine

Le comptoir de Lou

Bijoux illustrées, bijoux collection gold – A2 Dumont Laurence

LDM créateurs

Noeuds de papillons, pochettes de costume,

boutons de manchettes, broches – A3 Le prêtre Gislaine

Oeufs brodés aux rubans de soie, petits travaux au point de croix – A4 Maillard Marie Monique

Bijoux colliers, bracelets, boucles d’oreilles – A5 Bour Daniel

Marqueterie – A6 Merceron Christine

Robes poupées barbies – A7 Michaux Josette

3D, quilling, points de croix – A8

Reyt Isabelle Chez Marcelin

Articles zéro déchets, objets décoratifs en matières recyclées – A9 Querné Patricia

Passion créations 95

Création d’objets en tissus – A10 Gago Sandrine

Lilimez créations

Bijoux polymères/bijoux foulards – A11 Pancrazi Sandra

Sandra porcelaine

Vase, vide poche porcelaine – A12 ZONE B Garmont Sandrine

Fillo malices

Carterie, papeterie créative, home déco, couture – B1 Marchand Sylviane

Sacs à mains, sacs bandoulière, pochettes, sacs enfants – B2 Telmat Daniel

Papier cartonné, tableaux – B3 Brulois Annick

Tableaux peints sur toile, sculpture – B4 Peyrot Muriel

Bijoux résine – B5 Dominique et Marie

Sacs à main en tissu, résine – B6 Talhas Sonia

Candelnia

Bougies et fondants à la cire naturelle et aux huiles de grasse de fabrication artisanale – B7 Guyot Fabienne

Objets bois décoré/serviettage – B8 Fleury Françoise

Mercerie, boutons, tissus, rubans – B10 Barthélémy Dominique

Arc en ciel 92

Scrapbooking, carterie, tableaux 3D, cartes brodées, livres pliés – B11 Idier Aurélie

Peinture sur supports : toile, tissu, cuir- B12 ZONE C Lotigié Nathalie

Un monde cent fils

Broderie – C1 Geoffroy Gisèle

Confection de vêtements de 3 mois à 12 ans – C2 Da Grassa Anna

Sacs, pochettes, bracelets, colliers, boîtes – C3 Buet Annie

Couronnes décoratives, chouettes à suspendre, bougies, sacs cadeaux – C4 Jeanjot Christian

Les merlettes mélodieuses

Pochettes, pochons, sacs en tissu, coussins, vides poches en tissu – C5 Bouquin Evelyne

Sujets sur pots de fleurs en terre cuite – C6 Cozyc Katia

Bijoux en forme de petites poupées – C7 Mauro Serge

Bijoux : colliers, bracelets, bagues – C8 Francius Rose Marie

RM trésors de la mer

Objets de décoration : cloches en verre, porteclés, porte photos, tableaux lumineux, bijoux de sacs, lampes – C9 Droin Blandine

Ribambelle de Blandine

Créations à base de matières textile : sacs, pochettes, barrettes, marque-page – C10 Bensaid Myriam

Bonjour Gisèle

Patrons de couture – C11 Batisse

JNB-Maker

Lampe illusion – C12 Brunet Karine

Abracadabra

Meubles et objets de décoration patines – C13 ZONE D Noel Delphine

Vannerie : fauteuil enfant, panier à bois, panière à linge – D1/D2 Thominot Marinette

Marinett’ Bijoux

Créations de bijoux, coutureavec pierres semi précieuse, cristal, bijoux fantaisies – D3 Moroni Valérie

– D4 Lefèvre Isabelle

Lefei photographie

Oeuvres photographiques, livres photos, cartes postales – D5 Wattremez Laetitia

Laety&Milys

Kit DIY de maroquinerie, bijoux et petite maroquinerie en cuir – D6 Tourette Odile

Croc’odile créations

Maroquinerie alternative : sacs, pochettes, trousses – D7 Afonso Pierrette

Les petits coins du Portugal

Tableaux 3D en papier, cartonnage – D8 Valla Catherine

Création de bijoux en résine – D9 Douay

Tableaux aquarelle – D10 Cheverau Yvette

Mes créa papiers

Tableaux quilling, tableaux de rose en papier, décoration, scrapbooking – D11 Rivière Sandrine

Créations de bijoux en pierres fines et minéraux bruts – D12 ZONE G Menard Delphine

La souris fantaisie

Bijoux, petits objets de décoration en argile polymère – G1 Centre culturel Jacques Prévert

– G1 bis Debernard Cécile

Les friandises de Cécile

Friandises emballées – G2 Barrot Marie Pierre

Scrapbooking – G3 Lenoir Renée

Porcelaine peintes (assiettes, plats, soupières), broderies sous cadres, tableaux peinture à l’huile – G3 bis Peloux Ceferina

Ceferosa Serviettage, habillage poupées barbies, savonnette décorées – G4 Sauli Annie

Quilling – G5 John Anton

Bijoux fantaisies, accessoires cheveux – G6 Inès

Bougies – G7 Benoist Danielle

Près de chez vous

Lampes à base de fleurs séchées, horloges – G8 Reis Olivier

Bijoux en verre filé – G9 Fab lab

Fab Lab de la Maison pour tous – G10 Marqueterie

Tableaux marqueterie – G11 Deligny Marie- Christine

Marqueterie de paille, pliage livres de poche, mosaïque, quilling – G12 AVBS

Vêtements et accessoires, activité plastique et atelier papier – G13 Filipe Anne-Marie

Les poupettes Cream

Figurines, mugs, créations couture – G14 Organisé sur trois jours par Villeparisis et la Maison pour tous Jacques Marguin, Villepa’créa est le salon des passionnés d’art en tous genre, en entrée libre ! Centre culturel Jacques Prévert Place Pietrasanta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T17:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T20:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T18:00:00

Détails Autres Lieu Centre culturel Jacques Prévert Adresse Place Pietrasanta lieuville Centre culturel Jacques Prévert

