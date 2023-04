De Ferme en Ferme 26 route de Châteauvieux, 29 avril 2023, Villentrois-Faverolles-en-Berry.

Les 29 et 30 avril des hommes et des femmes engagés dans une démarche d’agriculture durable vous présentent leur métier et leur savoir-faire. Un moment de rencontre privilégié à partager en famille ou entre amis..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

26 route de Châteauvieux

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire



On April 29 and 30, men and women committed to sustainable agriculture will present their work and know-how. A privileged moment of encounter to share with family and friends.

Los días 29 y 30 de abril, hombres y mujeres comprometidos con la agricultura sostenible presentarán su trabajo y su saber hacer. Un momento privilegiado de encuentro para compartir con familiares y amigos.

Am 29. und 30. April stellen Ihnen Männer und Frauen, die sich für eine nachhaltige Landwirtschaft einsetzen, ihren Beruf und ihr Know-how vor. Ein besonderer Moment der Begegnung, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können.

Mise à jour le 2023-04-20 par BERRY