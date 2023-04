Repas-spectacle « Tournée générale » Ferme théâtre de Bellevue, 25 avril 2023, Villentrois-Faverolles-en-Berry.

Offrez-vous une bonne tranche de rire. Texte et mise en scène Jean-Christian Fraiscinet. Avec Jean-Christian Fraiscinet ou Vincent Fraiscinet ou Maxime Couton, Christèle Chappat ou Pauline Ymonet ou Mélissa Chatelet, Bertrand Duris ou Sébastien Fraiscinet.. Familles

Mercredi 2023-04-25 à 12:30:00 ; fin : 2023-04-25 . 51 EUR.

Ferme théâtre de Bellevue

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire



Treat yourself to a good slice of laughter. Written and directed by Jean-Christian Fraiscinet. With Jean-Christian Fraiscinet or Vincent Fraiscinet or Maxime Couton, Christèle Chappat or Pauline Ymonet or Mélissa Chatelet, Bertrand Duris or Sébastien Fraiscinet.

Regálese una buena carcajada. Escrito y dirigido por Jean-Christian Fraiscinet. Con Jean-Christian Fraiscinet o Vincent Fraiscinet o Maxime Couton, Christèle Chappat o Pauline Ymonet o Mélissa Chatelet, Bertrand Duris o Sébastien Fraiscinet.

Gönnen Sie sich einen herzhaften Lacher. Text und Regie: Jean-Christian Fraiscinet. Mit Jean-Christian Fraiscinet oder Vincent Fraiscinet oder Maxime Couton, Christèle Chappat oder Pauline Ymonet oder Mélissa Chatelet, Bertrand Duris oder Sébastien Fraiscinet.

