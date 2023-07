Quand l’ART nous conte… PARIS ! Villenoy Villenoy Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Villenoy Quand l’ART nous conte… PARIS ! Villenoy Villenoy, 16 septembre 2023, Villenoy. Quand l’ART nous conte… PARIS ! Samedi 16 septembre, 16h30 Villenoy Gratuit sur inscription Une première à la Micro-Folie de Villenoy : la collection Paris ! Venez découvrir les oeuvres d’art qui nous content la capital et laissez-vous surprendre par d’autres suprises lors de ces journées européennes du patrimoine 2023!

Maison des Artistes de Villenoy – Micro-Folie

87, rue Aristide Briand, 77124 Villenoy Villenoy Rue Aristide Bruand 77124 Villenoy Villenoy 77124 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « micro-folie@villenoy.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 @Mairie de Villenoy Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Villenoy Autres Lieu Villenoy Adresse Rue Aristide Bruand 77124 Villenoy Ville Villenoy Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Villenoy Villenoy

Villenoy Villenoy Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenoy/