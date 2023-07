Spectacle en déambulation « Ballade des livres au temps jadis », par la compagnie Twins animation Villenoy Villenoy Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Villenoy Spectacle en déambulation « Ballade des livres au temps jadis », par la compagnie Twins animation Villenoy Villenoy, 16 septembre 2023, Villenoy. Spectacle en déambulation « Ballade des livres au temps jadis », par la compagnie Twins animation Samedi 16 septembre, 15h00 Villenoy Gratuit sur inscription Dans un futur proche, les livres auront quasiment disparu. De jeunes enfants sont guidés par leur grand-père qui les invite à les redécouvrir. Un spectacle participatif et musical en déambulation, qui rappelle les plaisirs offerts par cet objet singulier qu’est le livre. Spectacle tout public

Parc du Général Baron Pelet Villenoy Rue Aristide Bruand 77124 Villenoy Villenoy 77124 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@villenoy.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 @Fotocarré Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Villenoy Autres Lieu Villenoy Adresse Rue Aristide Bruand 77124 Villenoy Ville Villenoy Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Villenoy Villenoy

Villenoy Villenoy Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenoy/