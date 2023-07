Visites de l’abri-conique anti-aérien Villenoy Villenoy, 16 septembre 2023, Villenoy.

Visible au fond du parc de l’hôtel de ville, ce bâtiment en forme de cône ou de pain de sucre, comme l’appellent les villenoyens, haut de 18 mètres, a été construit entre 1938 et 1940, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale pour protéger le personnel de la Sucrerie de Villenoy des bombes que pourraient lancer des avions ennemis sur l’usine ou la ligne de chemin de fer toute proche.

Une centaine de personnes – y compris quelques habitants de la rue Aristide Briand – pouvaient s’y réfugier, notamment lors des deux alertes de 1944. Des enfants ont dormi dans l’abri. C’était la sirène de l’Hôtel de Ville de Meaux ou la cloche de la Maison du directeur de la Sucrerie qui prévenait de l’arrivée d’une vague de bombardiers.

En France, l’abri de Villenoy, qui vient d’être inscrit au titre des monuments historiques, est unique. Il témoigne, plus de 80 ans après sa construction, de la vie des habitants de Villenoy et du pays de Meaux à un moment de l’histoire de notre pays particulièrement tragique et dont il faut se souvenir. Il fait partie de notre patrimoine.

L’originalité de cette construction insolite, témoin de l’histoire de Villenoy en fait véritablement un site attractif pour les groupes de randonneurs de la région, les associations de « reconstituants » ou les amateurs de tourisme historique sur le thème de la Seconde Guerre mondiale.

Villenoy Rue Aristide Bruand 77124 Villenoy Villenoy 77124 Seine-et-Marne Île-de-France

